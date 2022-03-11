Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Видеоролики о российской спецоперации по демилитаризации Украины будут удалены с YouTube. Об этом видеохостинг объявил 11 марта.

Видео удалено YouTube

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Отмечается, что этот контент, который сейчас начинает удалять YouTube, якобы нарушает его политику.

Напомним, на фоне блокировки хостингом YouTube ряда «неугодных» ему каналов выросло посещение российского видеохостинга Rutube.

Читайте ранее в этом сюжете: В Rutube заявили о резком притоке новых пользователей