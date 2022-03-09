Новосибирск, , 09:29 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично возглавил штаб по обеспечению стабильного функционирования региональной экономики. Об этом он заявил на оперативном совещании сегодня, 9 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Novo-sibirsk.ru

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Травников подчеркнул, что с подачи США и зависимых от них государств объявлены масштабные санкции против экономики России и «эти санкции не обойдутся без определённых последствий».

«Будут дополнительные сложности для российской экономики. Для того, чтобы минимизировать последствия негативных решений и скоординировать нашу работу, мною принято решение создать на территории Новосибирской области оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка региона, — уточнил он. — Первоочередные текущие задачи штаба: мониторинг ситуации на различных рынках — стройматериалов, потребительском, рынке поставки сырья и оборудования, недопущение неоправданного роста цен. Второе: оценка федеральных мер поддержки для максимального их использования в нашем регионе. И третье — выработка региональных мер поддержки отдельных предприятий и отраслей».

В состав оперативного штаба поддержки регэкономики вошли представители областных минпромторга и минсельхоза, органов местного самоуправления, Федеральной антимонопольной службы, Законодательного собрания области, федеральных и региональных торговых сетей.