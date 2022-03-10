Москва, , 20:17 — REGNUM Правительство Киргизии надеется, что массового возвращения киргизских трудовых мигрантов из России на родину не случится. Об этом заявил министр экономики Данияр Амангельдиев на заседании парламента сегодня, 10 марта.

KFC (сс) rob_rob2001

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По его словам, киргизстанцы уже заняли определённую нишу, а потому уход с российского рынка некоторых зарубежных компаний, таких как «McDonalds» или «KFC», на них не скажутся.

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Вместе с тем высокопоставленный чиновник отметил, что власти готовят запасной план на случай, если массовый отток трудовых мигрантов из России всё же начнётся.

«Если мигранты начнут массово приезжать, то всех мы не сможем обеспечить работой. Поэтому сейчас Министерство иностранных дел ведёт переговоры с Южной Кореей и Турцией об упрощении процедуры получения трудовой визы для киргизстанцев», — резюмировал глава экономического ведомства.

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