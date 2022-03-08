Москва, , 21:54 — REGNUM Указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности Российской Федерации подписал президент страны Владимир Путин. Документ 8 марта обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Обеспечить до 31 декабря 2022 г. применение следующих специальных экономических мер: запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации и (или) ввоз на территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья», — говорится в документе.

Отмечается, что соответствующий перечень продукции и (или) сырья в ближайшее время определит правительство страны. При этом запрет не коснется случаев, когда для личных нужд гражданами производится вывоз и ввоз продукции и (или) сырья.

Определить продукцию, ввоз и вывоз которой будет ограничен, планируется другими перечнями.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт нефти и газа из России.