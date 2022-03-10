Москва, , 12:14 — REGNUM В государственном реестре гражданских воздушных судов России с конца февраля нынешнего года зарегистрировано около 180 самолетов. Об этом 10 марта рассказал в ходе конференции по техобслуживанию самолетов MRO Russia&CIS начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

Самолет PublicDomainPictures

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«На сегодняшний день (в российском реестре — ред.) зарегистрировано 176 воздушных судов, в том числе 21 самолет Utair уже получил сертификат летной годности, 38 самолетов «России», два самолета «Ижавиа», 27 самолетов «Победы» и 80 «Аэрофлота», приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Кудинов отметил, что также в российский реестр были переведены самые новые самолеты авиакомпании «Аэрофлот» Airbus A350.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением в условиях антироссийских санкций Запада удерживать на российской территории зарубежные самолеты, которые были взяты у иностранных компаний в лизинг (аренду — ред.), а также платить за них в национальной валюте, выступил Минтранс РФ.