Токио, , 04:58 — REGNUM Новый санкционный пакет в отношении России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине обнародовал МИД Японии. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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Персональные санкции введены властями Японии в отношении 20 российских и 12 белорусских граждан. Кроме того, санкционные меры будут применяться к двух российским и 12 белорусским организациям, а также введён запрет на экспорт для министерства обороны Белоруссии.

В частности, персональные санкции введены в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, первого заместителя руководителя администрации президента России Алексея Громова, замруководителя администрации президента Дмитрия Козака, первого замруководителя администрации Сергея Кириенко, главы Чечни Рамзана Кадырова, журналиста Владимира Соловьёва и ряда российских бизнесменов.

В санкционный список попали белорусские граждане Виктор и Дмитрий Лукашенко, пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, глава МВД Белоруссии Иван Кубраков и другие.

Также санкционные меры введены против группы компаний Synesis, ЧВК «Вагнер», ЗАО «Белтехэкспорт» и других. Экспортный запрет коснулся министерства обороны Белоруссии, а также правоохранительных органов и организаций, занятых разведывательной деятельностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом ещё не принял решения о возможном запрете импорта нефти в США из России.

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