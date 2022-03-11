Москва, , 16:16 — REGNUM Сеть отелей InterContinental Hotels Group (IHG) продолжает работу в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта сообщили в российском представительстве компании.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На данный момент у нас никакой информации (об уходе из России — прим. ИА REGNUM) нет, мы продолжаем бронировать», — сообщил собеседник ИА REGNUM.

Также представитель сети отелей сообщил, что бронирования номеров и заселение клиентов продолжается в обычном режиме.

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