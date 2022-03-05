Москва, , 14:28 — REGNUM Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которой принадлежат такие бренды, как Zara, Bershka и Oysho, приостановила работу в России. Это решение связано с проведением на Украине российской спецоперации, сообщает 5 марта газета Diario.

Магазин одежды GREGOR

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В заявлении компании говорится, что в сложившихся обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность своих операций в РФ. Работа 502 магазинов на время приостанавливается, как и онлайн-торговля.

82 из этих магазинов предлагают одежду под брендом Zara. Другие бренды сети — Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

Примерно в ста странах мира действуют более 7 тыс. магазинов Inditex. Сеть основал в 1963 году испанец Амансио Ортега.

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