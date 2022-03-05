Париж, , 11:50 — REGNUM Введенные западными странами санкции против России вкупе с украинским кризисом нарушили поставки зерна в Африку и Азию и в дальнейшем могут спровоцировать голод. Об этом сообщает французский портал Atlantico.

Голод в Африке quentcourtois0

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

По словам экс-директора Французского агентства развития Дова Зера, экономически нестабильные регионы Африки и Азии зависимы от зарубежных поставок пшеницы, потому антироссийские санкции сильно ударят именно по ним.

«Совершенно очевидно, что санкции нарушат продажи российской пшеницы. Чтобы оценить последствия конфликта, мы должны сложить 25 млн тонн (3,2%) украинского зерна и 85 млн (10,9%) российского. Это составит 14,1% мирового производства», — сказал он.

Вторым болезненным фактором Зера назвал резкий рост цен на зерновые, который спровоцирован не только санкциями, но и неурожаем в Латинской Америке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская экономика вступает в полосу серьёзных испытаний.

Читайте также: Собянин заявил, что экономика вступает в полосу испытаний