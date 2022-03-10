Скопье, , 23:13 — REGNUM Надо запомнить день голосования в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, осудившей действия России на Украине, так как эта дата символически обозначает конец существования Организации Объединенных Наций. Такое мнение высказал ИА REGNUM македонский публицист и телеведущий Миленко Неделковски.

Македония

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«ООН превратились в предприятие под руководством США и фонда Сороса», — полагает Неделковски.

По словам журналиста, все страны Евросоюза, так же, как и все страны-члены НАТО присоединились к антироссийским санкциям, которые коснулись не только России, но и самих этих стран.

«У нас в Македонии хлеб за последнюю неделю стал в два раза дороже, бензин подорожал на 60−70% по отношению к тем ценам, которые были три недели назад. Энергоносители подорожали и в странах Западной Европы — в Германии, например. В это время в стране, против которой ввели санкции, то есть в самой России, этого не происходит. В Македонии также введены ограничения по количеству бензина, которое можно купить за один заход на автозаправочных станциях. Этого я не помню еще с времен Югославии. Это своего рода санкционный бумеранг», — рассказал Неделковски.

Эксперт отметил, что настроение македонского народа по отношению к России проще всего определить на основании того, что пишут пользователи социальных сетей, так как главные государственные СМИ находятся под контролем правительства.

«Заметно, что македонский народ в большинстве своем поддерживает Россию и Владимира Путина, но не из-за самой России и ее лидера, а из-за того, что они борются против милитаризации, против нацизма, против антицивилизации. С другой стороны, мы оккупированы НАТО, США и ЕС, мы просто колония и нами правит не президент, а посол США в Македонии. Но если вы спросите простых людей, они скажут, что победа России в этом конфликте породит новое устройство мира, который будет намного более справедливым, в том числе для Македонии и македонского народа», — заявил Неделковски.

Напомним, что 2 марта 141 государство проголосовало на заседании ГА ООН за резолюцию, осуждающую российскую специальную операцию на Украине. Большинство стан Запада ввело экономические санкции против России. К эмбарго присоединились компании по продаже одежды, маркетплейсы, автоконцерны, мультимедиа-фирмы, технологические гиганты и многие другие. Ограничения также коснулись российских спортсменов, спортивных клубов и сборных страны.