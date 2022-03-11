Симферополь, , 12:38 — REGNUM Крым впервые может стать транзитным регионом для перевозки грузов после восстановления железнодорожных перевозок через Украину. Об этом заявил 11 марта председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«С учетом Крымского моста для нас создается невероятная возможность транспортировки товаров, включая связь с Китаем, прямой выход на другие крупные страны», — заявил ТАСС Константинов.

Спикер Госсовета Крыма добавил, что обсуждать сотрудничество между Крымом и Украиной можно будет после завершения демилитаризации и денацификации Украины.

«Сегодня жизненной потребности в этом нет, Крым всем обеспечен, у нас функционирует Крымский мост, работает железнодорожное сообщение. Все будет зависеть от того, как будет выстроена дальнейшая работа с территорией Украины», — сказалКонстантинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина прервала железнодорожное и авиационное сообщение с Крымом в 2014 году, националисты разобрали часть путей на территории Херсонской области. С конца 2019 года открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту, связавшему Краснодарский край и Крымский полуостров. 10 марта 2022 года глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что техническое железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью восстановлено.