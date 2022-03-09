Кито, 9 марта 2022, 06:51 — REGNUM Генеральный директор по Северной и Южной Америке Европейской службы внешних связей Брайан Глинн заявил, что Евросоюз собирается «тесно сотрудничать» со странами Латинской Америки, чтобы «изолировать Россию». Об этом пишет агентство EFE.
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По его словам, необходимо показать России, что «мир един» в своём отношении о «несправедливости» военной спецоперации в защиту ДНР и ЛНР.
После диалога на высоком уровне между ЕС и эквадорским правительством в Кито Глинн подчеркнул роль Эквадора, который «не только проголосовал за резолюции ООН, но и вместе с ЕС искал выход из кризисов».