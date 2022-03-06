Москва, , 15:44 — REGNUM Все выпущенные российскими банками карты платежных систем Visa и Mastercard будут работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Банка России.

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«Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что операции по таким платежным картам внутри страны обрабатываются в Национальной системе платежных карт и на них не повлияют антироссийские западные санкции.

«Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту», — добавляется в сообщении.

При этом отмечается, что трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны, включая оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и использование таких карт за границей.

«В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили, чтодо завершения срока своего действия будут работать на территории России карты международных платежных систем Visa и Mastercard, а после этого банки самостоятельно выпустят им на замену карту «Мир».