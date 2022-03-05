Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Проблем с поставками сахарного песка в Ленинградской области не наблюдается. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сахарный песок Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Власти Ленинградской области контролируют ситуацию на потребительском рынке Ленинградской области и ведут мониторинг цен на товары первой необходимости и социально-значимые товары.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай отметила, что регион на сегодняшний день обеспечен сахаром.

«Совместно с налоговой службой, УФАС и муниципальными районами мы регулярно отслеживаем ситуацию на потребительском рынке Ленинградской области и проводим мониторинг цен на товары первой необходимости и социально-значимые товары. Сегодня в регионе нет ажиотажного спроса на сахар, цены на этот продукт с начала года фактически не изменились», — подчеркнула чиновница.

Отметим, в настоящее время на рынке сахара отмечается увеличение спроса со стороны промышленных потребителей, а также оптовых компаний, при этом поставщики выполняют обязательства и отгружают продукцию в торговые сети. Кроме обычных поставок в ближайшее время планируется крупная поставка сахара-сырца в рамках национальной тарифной льготы в размере 300 тыс. тонн, что будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения на рынке.

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