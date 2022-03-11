Москва, , 13:42 — REGNUM Условий для дефолта в России на сегодняшний день не существует. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Мы с вами слышали заявление наших руководителей финансовых ведомств, Минфина и так далее о готовности наличия необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически, как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно», — сказал Песков.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила, что в России после введения санкций Запада произойдёт дефолт.