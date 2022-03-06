Берлин, , 20:57 — REGNUM Цены на пшеницу в мире вышли из-под контроля, что грозит человечеству голодом, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Пшеница Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я — профессионал»

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По мнению аналитика Commerzbank Карстена Фритча, на Россию и Украину приходится до 30% мировых поставок пшеницы, и сейчас, однако сейчас эти две страны сейчас отрезаны от мирового рынка.

«Пшеница дорожает как никогда, и во многих странах надвигается голодный кризис», — отмечается в статье.

В сложившейся ситуации, считает специалист, особенно уязвимы страны Северной Африки и Ближнего Востока — крупнейшие импортеры зерна.

Эксперт добавил, что снижение резервов крупнейших экспортеров пшеницы — стран Евросоюза, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана — усугубит кризис снабжения.

На сегодняшний день запасы этих стран находятся на минимальном за девять лет уровне — 57 млн тонн, чего должно хватить миру на 27 дней, а без резервов России и Украины — меньше, чем на три недели.