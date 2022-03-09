Новосибирск, , 10:14 — REGNUM В Новосибирской области в ежедневном режиме осуществляется мониторинг товарных запасов на отдельные группы продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Продукты питания

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По официальным данным, сейчас ситуация в регионе стабильная — в торговых объектах федеральных и региональных сетей представлена линейка продовольственных товаров разной ценовой категории от разных производителей

«Стоимость 1 килограмма сахара на 8 марта в рознице зафиксирована в диапазоне от 54,58 руб. до 68,91 руб., 1 кг гречки — от 99,43 руб. до 157,98 руб.», — рассказали в областной администрации.

При этом, еженедельно на официальном сайте новосибирского минпромторга размещаются розничные цены на позиции, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утверждённый правительством России.