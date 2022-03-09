Москва, , 08:09 — REGNUM Прогноз агентства Moody’s о том, что в 2022 году экономика РФ может упасть на 7%, выглядит вполне объективно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мне кажется, что эта оценка вполне объективна. Я бы взял интервал падения 6−9%. Месяца два-три мы проживем на запасах — у нас пока есть и комплектующие, и оборудование. Потом будет разбираться, что делать. И в конце года, может быть, найдем какую-то логистику, и импорт снова начнет поступать. Проблема именно в высокотехнологичном импорте. Например, в чипах. Мы даже холодильник или стиральную машину не можем сделать без этих чипов», — сказал Остапкович.

По его словам, России нужно поворачиваться к «азиатским тиграм».

«Я имею в виду не только Китай, но и Сингапур, и Гонконг, и Тайвань. Скорее всего, к ноябрю 2022 года Россия найдет альтернативные источники поставок, — сказал Остапкович. — Вопрос ведь не в санкциях, а именно в изоляции. Нас изолируют не только от финансовых источников, но и от международной торговли. А международная торговля — это основной двигатель экономического роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов рассказал, какой спад испытает РФ из-за санкций и ухода с ее рынка ряда иностранных компаний.