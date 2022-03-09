Москва, , 15:48 — REGNUM Ситуация по обеспечению продовольствием населения стабильна, однако по ряду направлений фиксируется зависимость от импорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») в ходе партийного совещания.

Комбайн в поле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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«Мы практически по основным видам продукции находимся на самообеспечении. Мы полностью обеспечиваем себя зерном, а значит, мукой, хлебом, макаронными изделиями. Мы практически обеспечиваем себя основными крупами, это рис, просо, гречка. Немного у нас есть дефицит по продовольственному овсу, но его легко заменить другими зерновыми культурами», — отметила Школкина.

Россия полностью обеспечивает себя мясом птицы, мясом свинины, яйцом, растительным маслом, есть небольшой дефицит по сахару, но, по словам депутата, «в принципе он достаточно легко восполняется».

«Мы себя обеспечиваем основными видами овощей и фруктов, мы практически ввозим или завозили те, которые у нас не производятся из-за природно-климатических условий», — уточнила она.

Россия также обеспечивает себя в полном объеме комбикормами. Школкина также обратила внимание на ряд проблем в сфере импортозамещения.

«Но нам необходимы некоторые витамины и аминокислоты, которые мы завозили из-за рубежа. Также у нас есть высокая зависимость по отдельным видам семенного материала, у нас есть зависимость по племенному биоматериалу и по некоторым ингридиентам, например, кисломолочная сыворотка для молочных продуктов и витаминно-минеральный комплекс для сухих смесей», — уточнила парламентарий.