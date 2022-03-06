Пекин, , 06:38 — REGNUM Соединенные Штаты снова просчитались с введением санкций против России, сообщает китайская газета Global Times.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению авторов статьи, Вашингтон пытался нанести удар по военно-промышленному комплексу России путем санкций. Однако, как считают в Китае, этот ущерб оказался несущественным, так как российский ВПК является самостоятельным и не зависимым от западных технологий. При этом кадры успешного использования новейшей военной техники России станут лучшей рекламой на международном рынке и повысят спрос на российские вооружения.

При этом газета отметила, что санкции против финансового сектора Россия сможет преодолеть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин назвал Соединенные Штаты виновными в обострении ситуации на Украине. Он заявил, что Вашингтон пытается добиться от Пекина осуждения российской специальной операции на денацификации и демилитаризации Украины, тем самым сняв ответственность за происходящее с себя.