Вашингтон, 6 марта 2022, 19:27 — REGNUM Связи между санкциями, которые вводят против России из-за операции на Украине, и восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе никакой нет, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва запросила у Вашингтона письменные гарантии, что ситуация с санкциями не отразится на ее сотрудничестве с Тегераном.