Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Связи между санкциями, которые вводят против России из-за операции на Украине, и восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе никакой нет, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Санкции, которые вводят или ввели против России, не имеют никакого отношения к иранской ядерной сделке и перспективам возвращения к договоренностям. Это совершенно разные вопросы, которые никак не связаны, так что, думаю, это неактуально. Вопрос в том, чтобы вернуться к соглашению», — сказал он в эфире телеканала CBS.

Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва запросила у Вашингтона письменные гарантии, что ситуация с санкциями не отразится на ее сотрудничестве с Тегераном.