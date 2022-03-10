Москва, , 18:12 — REGNUM Санкции Запада рано или поздно всё равно были бы введены. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент страны Владимир Путин.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

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«Мы обсуждаем вопросы преодоления последствий санкционной политики. Ещё раз подчеркну: не сомневаюсь, что санкции всё равно бы вводились. Более того — даже после развала СССР ещё многие санкции и ограничения и не прекращали действие. Они действовали и в отношении РФ бесконечно», — сказал Путин.

По его словам, санкции «создают определённые трудности», но так же, как Россия преодолевала их раньше, преодолеет и сейчас: «Мы будем продолжать импортозамещение, и всё это приведёт к независимости, самостоятельности и суверенитету. Многие страны живут, согнув спину и принимая решения своего суверена. Россия в таком жалком положении существовать не может. Всё рано или поздно должно было произойти. Произошло сейчас, и сейчас мы все трудности преодолеем».