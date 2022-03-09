Якутск, , 10:12 — REGNUM Государственный комитет по ценовой политике Якутии получил в марте уже 81 жалобу на повышение стоимости социально значимых товаров. Повышение цен жители региона считают необоснованными, ведомство начало административное расследование, сообщила его председатель Антонина Винокурова 9 марта.

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«Вынесены 14 определений о возбуждении уголовных дел», — также отметила она.

В соцсетях жители Якутии отправляют ценники, на которых стоимость упаковки гречневой крупы в 800 грамм составляет 171 рубль, килограмма сахара — 107 рублей.

«Витамины купила за 2100 рублей, сейчас 3800 рублей стоят. Я больше не смогу купить их. И за 2100 было дорого. Кофе был 600 рублей за кг, сейчас 1700 рублей. Зарплата не изменилась», — констатировала в соцсетях якутянка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане цена килограмма помидоров достигла 459 рублей, огурцы подорожали почти до 400 рублей.