Анталья, Турция, , 18:24 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости дальнейших дипломатических усилий для урегулирования украинского кризиса, сообщает 11 марта Reuters.

Йенс Столтенберг

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После того, как прошедшие в Турции переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и украинским коллегой Дмитрием Кулебой не принесли явного прогресса, Столтенберг подчеркнул, что важно продолжить искать дипломатические решения.

«Я по-прежнему считаю, что нам важно искать дипломатическое решение. Как минимум, необходимо создать гуманитарные коридоры», — сказал генсек альянса.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой турецкого военного ведомства Хулуси Акаром.

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