Усть-Луга, Ленинградская область, 10 марта 2022, 12:01 — REGNUM Строительство одного из крупнейших в мире комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге в Ленинградской области не останавливается, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, заверили 10 марта ИА REGNUM в пресс-службе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.
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Напомним, что к строительству объектов проекта КПЭГ привлечено более 4 тыс. человек и почти 1 тыс. единиц техники. На площадке продолжается инженерная подготовка территории, погружаются сваи, формируются фундаменты. Параллельно строятся подъездные дороги и прокладываются внутриплощадочные маршруты для доставки оборудования, а также обустраиваются места для отстоя большегрузного транспорта.
«Строительство комплекса продолжается», — заверили в комитете.
КПЭГ в Усть-Луге реализуют ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ. Впервые на одной площадке объединяются все основные технологические процессы глубокой переработки углеводородного сырья ― от первичной переработки газа с выделением ценных компонентов до производства СПГ и выпуска полимеров. Ввод в эксплуатацию КПЭГ запланирован в два этапа, первый — четвертый квартал 2023 года, второй — четвертый квартал 2024 года.
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