Волгоград, 5 марта 2022, 14:03 — REGNUM Конфискацию своей виллы в итальянской Тоскане подтвердил депутат Госдумы РФ от Волгоградской области и предприниматель Олег Савченко («Единая Россия») 5 марта в своём телеграм-канале.
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Информация об изъятии недвижимости политика и бизнесмена появилась в итальянской газете La Repubblica 4 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, под санкции также попал волгоградский оборонный завод «Титан-Баррикады», руководство предприятия заверило, что «не зависит от импорта или настроений западных партнеров».
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