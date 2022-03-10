Москва, , 08:30 — REGNUM В России нет дефицита социально значимых товаров, рост цен носит необоснованный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет. В этом случае рост цен носит необоснованный характер», — отметил Володин в телеграм-канале.

При этом, по его словам, у всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введённых в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств.

«Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо», — подчеркнул он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 10 марта, на фоне санкций депутаты Госдумы обсудят неотложные меры по ограничению роста цен на внутреннем рынке, в обсуждении примет участие глава ФАС Максим Шаскольский.

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