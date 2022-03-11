Уфа, , 16:51 — REGNUM Сахарные заводы Башкирии в первую очередь направят свою продукцию для обеспечения внутреннего спроса. Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства торговли и услуг региона.

Сахар (сс)ring

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Сообщается, что из-за повышенного спроса на сахар производители намерены переориентировать поставки на внутренний рынок.

Отмечается, сотрудники министерства договорились с производителями, что предприятия переформатируют свой спрос на внутренний рынок Башкирии: свой товар они будут продавать на территории Башкирии. Исключение составляют те объемы, которые были уже зарезервированы и оплачены.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение на постоянной основе проводить фермерские ярмарки в крупных городах Башкирии.