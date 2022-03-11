Нур-Султан, , 12:46 — REGNUM Кинокомпании Голливуда продолжат поставлять продукцию в Казахстан, несмотря на их участие в антироссийских санкциях. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта республики.

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«Три голливудские студии — Universal Pictures, Warner Bros. и Paramount Pictures — продолжат предоставлять свои картины казахстанским зрителям в соответствии с ранее утвержденным графиком», — отметили в ведомстве.

Минкульт призывает жителей Казахстана не беспокоится по этому поводу. С голливудскими компаниями поддерживается связь и обсуждаются поставки западных кино‑ и анимированных фильмов.

Напомним, ранее руководители голливудских киностудий начали заявлять о прекращении кинокартин в России. Решение об этом связано с проведением спецоперации по денацификации Украины и защиты Донбасса.

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