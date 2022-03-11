Белогорск, Амурская область, , 05:24 — REGNUM В Белогорске Амурской области расставляют приоритеты и оптимизируют бюджетные расходы. Финансироваться будет только то, без чего нельзя обойтись, написал в своём телеграм-канале мэр города Станислав Мелюков.

Станислав Мелюков (в центре) Belogorck.ru

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Приоритетом для бюджета муниципалитета он назвал обеспечение устойчивости всех сфер жизнеобеспечения города. Не будут тратиться деньги на то, без чего можно обойтись. Проекты, которые подорожают, будут удешевлены или отложены.

«Новая реальность обязывает оперативно реагировать на новые вызовы. На этот раз они серьезны, как никогда. На федеральном уровне уже принимается множество решений, будут ещё, смысл которых минимизировать санкционный ущерб. Считаю, что и город не должен ждать манны небесной, а самостоятельно решать свои задачи», — отметил Станислав Мелюков.

Главной проблемой он назвал кредит в 80 млн рублей, который городу нужно возвращать из-за нарушения соглашения с минфином, причиной которого стало превышение процентов по коммерческому кредиту ставки ЦБ РФ.

«Теперь надо решить: чтобы вернуть бюджетный кредит (обслуживание обходилось в 80 тысяч рублей в год), предстоит взять коммерческий под 24% (обслуживание обойдется в 17 млн рублей). Или сократить расходы бюджета на 80 млн и вернуть кредит. Или надеяться, что нам все-таки разрешат пользоваться бюджетным кредитом дальше», — написал мэр Белогорска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области профильные министерства готовятся увеличить объём поддержки региональных предприятий. Меры станут дополнением к федеральному пакету.