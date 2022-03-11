Белогорск, Амурская область, 11 марта 2022, 05:24 — REGNUM В Белогорске Амурской области расставляют приоритеты и оптимизируют бюджетные расходы. Финансироваться будет только то, без чего нельзя обойтись, написал в своём телеграм-канале мэр города Станислав Мелюков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»
Читайте также: Власти Приамурья расширят федеральный пакет мер поддержки бизнеса
Приоритетом для бюджета муниципалитета он назвал обеспечение устойчивости всех сфер жизнеобеспечения города. Не будут тратиться деньги на то, без чего можно обойтись. Проекты, которые подорожают, будут удешевлены или отложены.
Главной проблемой он назвал кредит в 80 млн рублей, который городу нужно возвращать из-за нарушения соглашения с минфином, причиной которого стало превышение процентов по коммерческому кредиту ставки ЦБ РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области профильные министерства готовятся увеличить объём поддержки региональных предприятий. Меры станут дополнением к федеральному пакету.