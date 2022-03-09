Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Сотрудники сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в соцсетях обсуждают решение иностранного руководства о приостановке работы в России. Доступной информацией на этот счёт они делятся в неофициальной группе работников «Макдоналдс, под кодовым замком» в социальной сети «ВКонтакте».

Закрытый фуд-корт в торговом комплексе во время пандемии Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, один из работников опубликовал скрин сообщения, предположительно, руководителя, который сообщал об итогах экстренного собрания совета директоров.

Согласно этим данным, «Макдоналдс» не будет работать в России примерно три месяца, предположительно, начиная с понедельника, 14 марта. При этом сотрудники будут получать заработную плату. Как сообщают сами работники, выплаты будут производиться как за 20 часов работы, так же было и в период закрытия фастфудов в пандемию.

Многие сотрудники отмечают в обсуждении, что сеть приостанавливает работу, потому что в ней используется импортное оборудование, программное обеспечение и мебель. При этом продукты поставляются отечественные.

Часть пользователей отметила, что приостановят работу, прежде всего, официальные рестораны сети, тогда как точки, работающие по франшизе, смогут продолжить работу. Это подтвердили и в филиале фастфуда в Сыктывкаре, ссылаясь на то, что этой франшизой управляет начальство в Казани. Оно и принимает решение.

На данный момент точной информации о работе сети в ближайшее время не поступало. Сотрудники ожидают дальнейших разъяснений от начальства.

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Напомним, «Макдоналдс» заявил о приостановке работы 850 ресторанов сети. Такая новость вызвала у некоторых жителей России ажиотаж. Желающие нажиться на ситуации публикуют на интернет-площадках объявления о продаже фирменных пакетов, стаканов с напитками, бургеров и других предметов сети. Однако большинство пользователей соцсетей спокойно или даже с иронией отнеслись к новости о закрытии ресторанов «Макдоналдс».

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