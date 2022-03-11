11 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:47 — REGNUM Администрация Белого дома заявила, что якобы российский лидер Владимир Путин виновен в рекордно высоких ценах на бензин в США, и пообещала, что президент Штатов Джо Байден сделает всё возможное, чтобы американцы не испытывали «боль на заправках».

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

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На фоне того, как американцы столкнулись с самыми высокими ценами на бензин со времен финансового кризиса 2008 года и средняя цена превысила $4 за 3,7 литра, директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд обвинила Путина в росте цен на 75%.

Кейт Бедингфилд Цирк на SHOWTIME

При этом Бедингфилд не постеснялась связать рост цен с наращиванием российских войск около границ Украины, хотя рост цен начался еще в январе 2021 года, когда Байден занял Белый дом.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию подсоответствующей публикацией Fox News. При этом американцы не стали скидывать вину на находящегося на другом конце света президента и увидели корень проблемы в корпоративной жадности отечественных поставщиков.

«Президенты имеют мало общего с ценой на газ. Это общемировая проблема. Всё, что Байден может сделать, это выпустить больше наших запасов, чтобы компенсировать недостаток предложения. Нефтяные компании определяют, сколько качать и сколько брать», — пишет @prgrsivmoriarti.

«Я думаю, что американцы тоже могут кое-что сделать. Сократите ненужное вождение. Ходите пешком до магазина или парка вместо того, чтобы ездить на машине. Пользуйтесь общественным транспортом. Для американцев это в основном надувательство со стороны нефтяных компаний. Покажите им, что мы нужны им больше, чем они нам», — советует @Sammie1863_.

«Я поддерживаю право каждого американца ездить на более экономичном автомобиле!!! Покупка бензинового автомобиля — это тоже выбор, который, в частности, зависит от колебаний цен на бензин по всему миру или от обычной корпоративной жадности», — указывает @bronakins.

«Я надеюсь, что одним из усилий Байдена будет работа с газовыми компаниями, чтобы они просто взяли на себя удар по прибыли и снизили/стабилизировали цены на ближайшее время, пока будут действовать более долгосрочные стратегии. Кажется безумием, что они просто позволят ценам так взлететь, учитывая обстоятельства», — размышляет @EricaNott.

«Байден предпримет все усилия, кроме национализации нефтяных компаний, чтобы они перестали задирать цены на нефть», — пишет @ari4011.

«Всего за 11 недель галлон бензина здесь, в Сан-Антонио, подорожал с $2,15 до $3,99. Единственное, что изменилось, — это приостановка поставок 2% российской нефти, которая произошла вчера. То, что видят американские потребители, не что иное, как жадность и взвинчивание цен», — рассказывает @AlamoOnTheRise.

Рост цен на нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да. Кроме того, мы годами бездумно бурили скважины. Это ни к чему не привело, сделало нас более зависимыми от грязной нефти и газа и финансировало автократов из нефтяных государств. Большинство последних войн либо связаны с нефтью, либо финансируются за счет нефти и газа. Мы должны разорвать этот круг СЕЙЧАС!» — восклицает @LetsgetitdoneAg.

«Это называется фьючерсы, на которые заключаются нефтяные контракты. Удачи всем, кто верит, что это имеет какое-то отношение к Путину. Это связано с тем, чтобы люди пересели на электромобили. Проблема в том, что мы будем еще больше зависеть от иностранных источников сырья», — объясняет @DanMill29694204.

«И все же цена на нефть неуклонно растет с января 2021 года…»— вспоминает @BenGoldey.

«Не будьте наивными. Я даже допускаю, что Путин несет ответственность за последнее повышение цен на галлон на $0,50. Но цена на бензин растет каждый день с тех пор, как Байден вступил в должность. Как вы объясните другое повышение цен на $1,00 за галлон? Год назад средняя цена по стране составляла $2,12», — подчеркивает @dean6912.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Факты не соответствуют тому, что говорит Белый дом. Цены на бензин росли задолго до того, как в ноябре началось наращивание войск», — пишет @ThompkinsLee со ссылкой на данные информационного управления энергии США.

«Белый дом считает нас глупыми, не так ли?» — задает риторический вопрос @geesqrd.

«Хм, почему этот пост Белого дома не отмечен Twitter как дезинформация? Путин может быть причиной скачка за последний месяц, но цены стабильно росли последние 8 месяцев, так что обвинять в этом Путина — это чистая партийная пропаганда», — считает @Hippotastic1.

Ранее сообщало ИА REGNUM, что в Соединенных Штатах розничные цены на бензин достигли исторического максимума, когда 8 марта в среднем по стране цена обычного неэтилированного бензина составила $4,173 за галлон.