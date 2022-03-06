Москва, , 12:15 — REGNUM До завершения срока своего действия будут работать на территории России карты международных платежных систем Visa и Mastercard, а после этого банки самостоятельно выпустят им на замену карту «Мир». Об этом 6 марта говорится в сообщении пресс-службы Национальной системы платежных карт (НСПК).

Платежные карты «Мир» Mironline.ru

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«Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе», — указывается в нем.

Также подчеркивается, что операции по выпущенным в России картам Visa и Mastercard будут проводится внутри страны в обычном режиме и обрабатываться в Национальной системе платежных карт.

«По мере истечения срока действия карты, банк, который ее выпустил, сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платежной системы «Мир», — уточнили в НСПК.

Кроме того, отмечается, что карту «Мир» можно выпустить и на пластиковом носителе, и без него, при этом цифровой вариант карты «Мир» может быть загружен в мобильный платежный сервис Mir Pay (доступен на смартфонах с Android от версии 6.0 с поддержкой NFC) для проведения всех обычных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что возможный уход из России производителей из других стран не станет причиной катастрофы в машиностроительной отрасли, российские предприятия способны обеспечить выпуск практически всего необходимого для энергосистемы страны оборудования.