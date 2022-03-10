Москва, , 09:10 — REGNUM Видеохостинг YouTube полностью приостановил ряд функций для российских пользователей. Об этом говорится в сообщении сервиса, распространённом для авторов роликов.

Youtube (сс) Esther Vargas

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Для российских пользователей недоступны все функции монетизации, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат и суперстикеры. Ограничения означают, что владельцы каналов перестанут получать доход от пользователей из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта произошёл сбой в работе видеохостинга Youtube, его ощутили пользователи из разных стран мира.