Якутск, 11 марта 2022, 09:27 — REGNUM В Якутии начнут экономить в новых условиях, заявил государственный советник республики, экс-глава региона Вячеслав Штыров. Он уверен, что потрясения экономике республики не грозят. Своё мнение госсоветник высказал в программе «Вслух о главном».
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Вячеслав Штыров подчеркнул, что Якутия в основном получает доходы от горнодобывающей отрасли и энергетики, у которых сохраняются спрос и рынки сбыта. Ресурсы поставляют в Азию, которая не принимает активного участия в политических событиях, отметил госсоветник. С другой стороны, республика — часть России, поэтому в ней также ожидаются повышение цен, сложности с получением ипотеки, сокращение финансирования по госпрограммам и нацпроектам.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии увеличат объём фонда предпринимательства, субсидируют проценты по кредитам для бизнеса и снизят ставку налога по УСН. О таких мерах поддержки заявила министр экономики региона Майя Данилова