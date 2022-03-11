Москва, , 16:01 — REGNUM В ближайшее время в России будут заблокированы все сервисы компании Meta. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия»).

Глава Facebook Марк Цукерберг проводит презентацию Meta Цитата из видео на YouTube

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Мы, конечно, это без ответа не оставим. Весь инструментарий реакций на подобного рода противоправные действия у Роскомнадзора есть. И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время все сервисы Meta на территории РФ будут заблокированы», — сказал Боярский в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генеральная прокуратура России требует признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ. В компанию Meta Platforms Inc. входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Читайте ранее в этом сюжете: Meta в России попала под уголовное преследование за призывы к насилию