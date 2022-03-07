Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Американская развлекательная компания Netflix, предоставляющая стриминговый сервисом по трансляции фильмов и сериалов, приостановила свою работу в России на фоне специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 6 марта сообщило издание Variety со ссылкой на представителя компании.

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«Учитывая обстоятельства на местах, мы решили приостановить наше обслуживание в России», — сказал представитель компании.

При этом сервис Netflix предоставляется в России компанией ООО «Развлекательный онлайн-сервис», которая зарегистрирована в соответствии с российским законодательством, и ранее оператор Netflix в нашей стране впервые раскрыл финансовые показатели — выручка компании за 2,5 месяца достигла 462,96 млн рублей. На основе этих данных количество подписчиков сервиса оценивается экспертами в 180−500 тысяч.

Также на сайте Netflix размещены Правила использования сервисом, которые являются публичной офертой в значении, предусмотренном статьей 437 Гражданского кодекса РФ.

Согласно этим правилам, подписка Netflix действует до окончания срока ее действия; во время действия подписки предоставляется право на доступ к сервису Netflix и его контенту; кроме того, пользователь имеет праве получать доступ к контенту Netflix преимущественно в пределах Российской Федерации и только в географических регионах, где сервис Netflix доступен и на которые распространяется разрешение на использование соответствующего контента; а также применяемое Netflix право — право Российской Федерации.

Ввиду этого, компания Netflix приняла на себя обязательства предоставлять доступ к контенту в период действия подписки и признала в качестве применяемого права — право РФ, согласно которому эти ее действия подлежат ответственности за неисполнение обязательств в одностороннем порядке. Также, согласно закону «О защите прав потребителей», сервис должен вернуть уплаченные авансы за подписку, также с него могут быть взысканы штрафы и компенсации морального вреда.