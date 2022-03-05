Париж, , 15:32 — REGNUM Правительство Франции посоветовало французским компаниям не торопиться с уходом из России. Об этом участник совещания в Елисейском дворце, на которое приглашали представителей ведущих французских компаний, рассказал газете Le Figaro.

Париж Марина Захарова © ИА REGNUM

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Совещание состоялось вечером 4 марта. На нём компаниям напомнили, что они вправе сами выбирать стратегию в отношении российского рынка.

«Но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выразил мнение, что сейчас лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив», — рассказал собеседник издания.

Все 15 крупнейших французских компаний, с руководителями которых встретился президент Эммануэль Макрон, сохранили связи с Москвой, говорится в публикации. В их числе ведущий банк страны Societe generale, энергетическая и газовая компания Engie, концерн Airbus, оператор космических запусков Arianespace, торговый дом Auchan, продовольственная компания Danone.

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