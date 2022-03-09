Грозный, , 10:23 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров попал под санкции Японии, которые она ввела для ряда лиц и предприятий России в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В санкционном списке, в частности, оказались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента России Алексей Громов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель руководителя администрации Дмитрий Козак, крупные бизнесмены, журналисты и другие лица.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Включение в санкционный список нисколько не огорчило Рамзана Кадырова. Он лишь удивился, что «страна с вековыми традициями морали и благородного поведения <…> вдруг прогнулась под Европу».

«Мне действительно интересно, как такие, казалось бы, умные люди, вдруг сглупили и заморозили мои активы, которых у меня в Японии отродясь не было? Скорее всего, помимо запрета на мою финансовую деятельность, мне отныне запрещено смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры. Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя…», — пошутил глава Чечни в своем Telegram-канале.

Он также в шутку сообщил, что ввел ответные меры в отношении руководства Японии. Они касаются арестов имущества и банковских счетов, а также помещения самих представителей руководства страны на лечение в психоневрологические стационары.

«Отныне руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест — психбольниц в селениях Брагуны и Самашки. Я же не изверг, чтобы лишать их необходимого лечения. Всё их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов», — написал чеченский лидер.