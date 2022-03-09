Бразилиа, , 06:29 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару около трёх часов вели переговоры о стратегических вопросах. Об этом сам Болсонару рассказал в ходе встречи с представителями евангелических церквей, сообщает ТАСС.

Владимир Путин и Жаир Болсонару Kremlin.ru

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«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах», — сказал Болсонару.

Он напомнил о том, что Россия поддерживает бразильский суверенитет над лесами Амазонии, при этом ряд других государств «якобы в интересах защиты окружающей среды» утверждал, что данные территории являются «наследием всего человечества», и тем самым оспаривали право Бразилии на них.

Болсонару также обратил внимание на свои заключительные слова после переговоров в Москве: «Мир — наш дом, и над нами Господь».