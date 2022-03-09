Вашингтон, 9 марта 2022, 23:20 — REGNUM О прекращении американской компанией Amazon.com Inc. отправки в Россию товаров сообщает 9 марта Bloomberg.
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Кроме того, компаний решила закрыть доступ к сервису Prime Video для жителей России.
Добавим, что накануне, 8 марта, подразделение Amazon — Amazon Web Service прекратило регистрацию новых пользователей в России и в Белоруссии.
Эти меры приняты американским торговым гигантом на фоне новых западных санкций, введённых в связи с спецоперацией ВС России на Украине.
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