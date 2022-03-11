Москва, , 14:09 — REGNUM Большинство иностранных владельцев останавливают работу предприятий в России при сохранении рабочих мест. Об этом 11 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Под давлением своих правительств иностранные собственники российских предприятий принимают решения о приостановке работы в нашей стране», — заявил Мишустин.

«Это несёт риски уже и для качества жизни граждан, хотя позитивным сигналом мы считаем то, что большинство владельцев готовы сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату сотрудникам», — указал он.