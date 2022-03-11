Москва, , 13:34 — REGNUM На сегодняшний день в России не существует условий для дефолта. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он напомнил о ранее сделанных заявлениях руководителей финансовых ведомств, Минфина и так далее, «о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях».

«То есть фактически как таковых условий для дефолта не существует, если они только не создаются и не вменяются нам искусственно», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что России якобы угрожает дефолт из-за новых санкций, которые были введены против Москвы на фоне ситуации вокруг Украины. Она утверждает, что санкционные меры якобы загнали страну в рецессию, которая по прогнозам специалистов фонда, будет «носить глубокий характер».

Подобное заявление доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский назвал демагогией и голословным утверждением. По его словам, оно отдаёт «экономической шизофренией».

В Госдуме вероятность дефолта в России из-за санкций считают маловероятной.

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