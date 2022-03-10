Белград, , 16:18 — REGNUM Юридическая контора адвоката Чедомира Стойковича из Белграда приняла решение «самостоятельно ввести санкции против Российской Федерации» из-за ее «нападения на суверенное государство — Украину». Об этом говорится в сообщении юридической канторы, распространенном 9 марта.

Юрист Chuiandlau.com.hk

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На такой шаг группа сербских юристов решилась из-за отказа властей Сербии присоединиться к санкциям, которые против Российской Федерации ввел «цивилизованный мир», говорится в сообщении.

Юридическая контора не будет представлять интересы и предоставлять юридическую помощь физическим или юридическим лицам, которые имеют гражданство Российской Федерации или зарегистрированы на ее территории, цитирует текст сообщения телеканал Н1.

Напомним, что ранее сербские власти отказались присоединиться к антироссийским санкциям, так как это не соответствует интересам сербского государства и его граждан.