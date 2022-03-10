Токио, , 08:43 — REGNUM Японская компания Epson, являющаяся производителем копировального оборудования, приняла решение о приостановке своего сотрудничества с Россией и Белоруссией. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба корпорации из Японии.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Epson и компании группы обеспокоены конфликтом на Украине и гуманитарным кризисом в регионе… Мы приняли решение приостановить экспорт нашей продукции в Россию и Белоруссию», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что Epson выделит $1 млн на гуманитарную помощь жителям Украины через ООН и Красный Крест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что цены на золото утром 10 марта снизились ниже отметки в $2000 за тройскую унцию.