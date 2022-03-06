Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Компании Visa и Mastercard объявили 5 марта о том, что они приостанавливают свою деятельность в России.

Кредитные карты Visa и Mastercard Maxpayne473

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы компании Visa.

В свою очередь, компания Mastercard также объявила о приостановке предоставления своих услуг в России. Теперь сеть Mastercard не будет поддерживать карты, которые были выпущены банками из России, а выпущенные за рубежом карты компании не будут работать на российской территории.

При этом в компаниях отметили, что операции в России будут возобновлены, когда «это будет уместно»: при отсутствии ограничений законодательного характера.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Сбербанке сообщили, что решение корпораций Visa и Mastercard об ограничении работы на территории России никоим образом не повлияет на работу карт Сбербанка внутри страны.