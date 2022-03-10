Курган, , 20:31 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков в борьбе со спекуляцией на потребительском рынке предлагает применять в отношении бизнеса «налоговые ножницы», выстригающие под корень финансовый смысл для необоснованных ценовых скачков. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вадим Шумков Kurganobl.ru

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Вадим Шумков ответил на вопрос земляков, что делать со ценовой свистопляской, и какие предложения по стабилизации экономической ситуации в стране выдвигает правительство региона. Как поясняет курганский губернатор, от региональных властей цены в магазинах не зависят. Регионы могут лишь мониторить стоимость товаров первой необходимости, а региональные органы ФАС и прокуратуры — реагировать на их изменения в рамках контрольных полномочий.

«Скажу прямо — в данный момент в виду настоящих условий эта конструкция является неактуальной. Полномочия по введению прямого регулирования в настоящее время у правительства РФ. Но ситуация меняется быстро, практически каждый день и решения нужно принимать срочно», — считает Вадим Шумков.

Жёсткое регулирование цен в отношении всех товаров приведёт к ограничению предпринимательства и товарному дефициту. И не является выходом из создавшейся ситуации. В России есть уже сформированный перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, включающий в себя обязательный набор из 24 товаров, по которым могут вводиться ценовые ограничения и прямое регулирование, предусматривая их возможное удорожание на размер официальной инфляции, по которым государство может жёстко контролировать ситуацию в отношении наименее защищённых слоев населения. То же самое в отношении перечня лекарств из списка жизненно необходимых.

«Если потребуется, то можно и нужно вводить отдельные формы финансовой и налоговой поддержки по производителям таких товаров, во избежание дефицита и сохранения экономически необходимости их производства в условиях прямого ценового регулирования, чтобы сбалансировать производство и сбыт», — считает Вадим Шумков.

Товары импортные либо имеющие валютную составляющую, по мнению курганского губернатора, нужно рассматривать отдельно, допуская рост их стоимости, не вводя регулирование.

«По крайней мере, пока. Наращивая их замещение, в том числе из стран, не вводящих санкции и не связанных с резкими валютными колебаниями, — снимая либо снижая таможенное регулирование, чтобы нарастить предложение и убрать условия для спекуляций», — предлагает Шумков.

По отечественным товарам не первой необходимости, которые производятся без импортной составляющей, возможно применение «налоговых ножниц», при которых любое резкое повышение стоимости должно приводить к увеличению размера одного из взимаемых налогов, быстро изымая тем самым завышенную маржу обратно в бюджет. Все предприятия из всей цепочки «производитель — оптовик — розница» работают в одной из двух систем налогообложения — в общей (с взиманием налога на прибыль и НДС) либо в упрощённой (с применением УСН). Система этих налогов должна быть немедленно и гибко доработана таким образом, чтобы всю дополнительную маржу, извлекаемую через спекулятивный скачок цен, изымать обратно в бюджет, считает Шумков.

«Специальные финансовые институты, способные разработать такую систему, есть и при правительстве, и при Федеральной налоговой службе. Это позволит сделать спекулятивную гонку цен бессмысленной, а также сформировать допдоходы для дополнительной защиты слабозащищенных категорий населения», — отметил глава Зауралья.

В пример курганский губернатор привёл резкое повышение стоимости строительных материалов.

«Если по металлу в качестве обоснования роста его стоимости приводились хоть какие-то более-менее доводы вроде скачков на мировых биржах, то деревянные стройматериалы на внутреннем рынке подорожали весьма странным образом почти вдвое, при том, что ни одна составляющая их себестоимости (аренда лесного фонда, налоги, зарплаты, транспортные издержки и иные отчисления) не выросли. Таким образом, речь может идти о простом желании ряда лиц, контролирующих производство того или иного вида продукции, воспользоваться общей ситуацией и подзаработать ещё больше. В принципе, из классики, предпринимательство всегда ориентировано на извлечение максимальной прибыли, вот только каким путем… Ведь подобные ценовые пассажи ведут к резкому незапланированному росту расходов бюджетов всех уровней, а также населения, по сути залезая к нему в карман. Это бьёт по карману простых граждан, затрудняет реализацию важнейших и крупных строительных проектов, ремонта социальных объектов и учреждений», — не скрывает возмущения Шумков.

Курганский губернатор отметил, что «налоговые ножницы» сделают спекуляцию на потребительском рынке бессмысленной и являются наиболее разумным вариантом регулирования.

«Свои предложения коллегам мы направили», — резюмировал Вадим Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 9 марта поручил главным федеральным инспекторам в уральских регионах своевременно выявлять факты необъективного повышения стоимости товаров и подключать к этим ситуациям Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру.

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