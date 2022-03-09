Москва, , 20:06 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 4 марта ускорилась до 10,42% в годовом выражении с 9,05% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«За неделю c 26 февраля по 4 марта нфляция составила 2,22% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров», — говорится в материале.

Отмечается, что основной вклад в инфляцию внес рост цен в сегменте непродовольственных товаров на 4,52% при удорожании легковых автомобилей, а также электро— и бытовых приборов.

Цены на продовольственные товары за неделю выросли на 0,83% за счет удорожания как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания. Рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг составил 1,97%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил рост потребительских цен в России за период с 19 по 25 февраля ускорился до 2,22% с 0,45% неделей ранее, а инфляция за период с начала года достигла 3,46%.

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