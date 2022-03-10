Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:31 — REGNUM В Новокузнецке разработают дополнительные меры по недопущению роста цен на социально-значимые категории товаров. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Сахар Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«️Это решение принято на встрече с руководителями торговых сетей, крупных центров и основными оптовыми поставщиками, — рассказал Кузнецов в своём Instagram. — Предлагаю в городе создать рабочую группу, которая проведёт анализ сложившейся ситуации и определит все факторы, влияющие на конечную стоимость продуктов».

По данным главы города, за минувшую неделю стоимость подсолнечного масла выросла — на 3,8%. Также подорожали мясо, продукция птицефабрик и сахар.

«Этому способствует ажиотажный спрос на товар. Некоторые жители берут по 15 пакетов. Зачем? Не нужно этого делать. На оптовом складе сахар есть, — уверил Кузнецов. — Информацию по повышению торговыми сетями, которые воспользовались данной ситуацией (зафиксирован рост до 25%) мы передали в минпромторг Кузбасса. Именно они уже напрямую работают с УФАС Кемеровской области по этому вопросу. Предприниматели с критикой не соглашаются и заверяют, — дефицита нет. Наценка не превышает допустимые 10%. В повышении роста на товар видят повышение роста цен на упаковку, маркировку, транспортные расходы и товары, услуги, которые зависят напрямую от роста доллара».

Он уточнил, что подготовлено письмо в надзорные органы, которые проверят наличие остатков товаров, счета-фактуры и поставщиков.