Москва, , 13:35 — REGNUM У российских властей пока нет понимания, какие именно санкции против Москвы введут страны Группы семи (G7). Ответ на них будет «по мере поступления», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 марта журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он прокомментировал подготовку странами G7 нового пакета антироссийских санкций в связи с продолжающейся спецоперацией на Украине. По словам Пескова, пока нельзя сказать, о каких именно мерах идёт речь.

«Подождем — увидим. Там постоянно идут заявления, что новые и новые санкции готовятся. Будем реагировать по мере поступления», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера отверг возможность дефолта для России.

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